Прихлебывала, чавкала и гремела посудой: в Ровно учительница завтракала во время онлайн-урока

Прихлебывала, чавкала и гремела посудой: в Ровно учительница завтракала во время онлайн-урока

Родители школьников, присутствовавших на уроке, несколько смутились поведением учительницы.

В Ровно учительница трапезничала во время онлайн-урока, чем возмутила детей и их родителей.

Об инциденте написал в соцсети житель Ровно, преподаватель с многолетним стажем Иван Цымбалюк, сообщает "7 дней".

По словам мужчины, он побывал на онлайн-уроке вместе со своей дочерью, которая учится в 9 классе, и остался недоволен тем, что увидел.

После урока он написал эмоциональное сообщение, в котором рассказал, что преподавание урока свелось к "хлебанию" и "чавканию" на кухне у учительницы.

“Друзья, я шокирован. Прослушал только что урок по истории онлайн вместе с моей дочерью. Так называемая учительница проводила его у себя на кухне, хлебая, чавкая и стуча посудой. Ни темы, ни материала только номера параграфов для домашней работы. Целый урок она завтракала, ни слова не сказала. Зато выкрикивала какие-то дикие звуки, повторяя: "Подождите". Что делать родителям в этом случае?", – написал Иван Цымбалюк.

Пользователи Сети назвали такое поведение учителя недопустимым.

Напомним, что Львове директор школы частично выиграл дело в апелляционном суде, отменив 34 тысячи штрафа.

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