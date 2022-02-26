Приход "русского мира": появились фото поселка под Мариуполем, попавшим под авиаудар

Приход "русского мира": появились фото поселка под Мариуполем, попавшим под авиаудар

Погибли не менее двух человек.

Российские войска нанесли авиаудар по селению Сартана под Мариуполем.

Фото разрушенного населенного пункта опубликовал в своем Тelegram-канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Фото: Телеgram-канал Pravda Gerashchenko

Фото: Телеgram-канал Pravda Gerashchenko

Вражеская авиация превратила поселок в руину. На снимках видно, что прилетело прямо в дома. Некоторые строения разрушены до основания. В некоторых – немного уцелевшие стены и окна.

Фото: Телеgram-канал Pravda Gerashchenko

Геращенко также напомнил, что в результате вражеского авиаудара погибли два человека и четверо ранены.

Фото: Телеgram-канал Pravda Gerashchenko

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Мариуполь. В результате погибли три человека и трое получили ранения, среди них ребенок.