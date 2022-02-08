Приходил в учреждение и пытался втереться в доверие: в спортшколе в Харькове мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам

Приходил в учреждение и пытался втереться в доверие: в спортшколе в Харькове мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам

Отец одной из юных спортсменок обратился полицию.

В Харькове в холле одного из спортивных заведений неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам. Он несколько дней "дежурил" в фойе и пытался завести знакомство с несовершеннолетними.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В полицию Харькова обратился местный житель и сообщил, что вот уже несколько дней к его 15-летней дочери пытается втереться в доверие взрослый мужчина. Он каждый раз ожидает ее в холле спортивного учреждения и пристает к ней.

"Заявитель сообщил, что незнакомый мужчина в течение нескольких дней подходил к его несовершеннолетней дочери и пытался завязать знакомство. Личность указанного мужчины установлена, им оказался 47-летний житель Харьковской области. Для проверки всех обстоятельств происшествия следователям возбуждено уголовное производство", — сообщили в пресс-службе полиции региона.

Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, что в Харькове мужчину, который развращал детей, отправили в тюрьму на восемь лет.

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