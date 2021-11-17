Приходили только полицейские и спасатели: во время пожара в многоэтажке в Харькове обокрали студентов-иностранцев

Приходили только полицейские и спасатели: во время пожара в многоэтажке в Харькове обокрали студентов-иностранцев

Студентов эвакуировали из квартиры, а после возвращения они обнаружили, что из квартиры исчезли деньги и компьютерная техника.

В Харькове иностранные студенты после тушения пожара на их этаже в многоэтажке обнаружили, что из квартиры исчезли ценные вещи, в частности ноутбуки и деньги.

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Об этом они рассказали в телеграмм-канале "Х*Харьков".

По словам студентов, они живут в съемной квартире на улице Культуры, где вчера произошел масштабный пожар.

"Мы пробыли в квартире закрытыми час, потом приехали спасатели и попросили нас немедленно покинуть квартиру. Это было в час ночи. Мы пробыли на улице более 4 часов, пока огонь не потушили. Мы попросили полицию пройти в квартиру, чтобы забрать наши вещи и деньги (там было 3 ноутбука и 10 тысяч долларов). Полиция отказала, и мы остались до утра в доме наших друзей", — рассказывают студенты.

Они сообщили, что когда вернулись в квартиру, то обнаружили, что исчезли 3 ноутбука, 10 тысяч долларов и дорогие часы.

"В квартиру заходили только полицейские и пожарные. Мы написали заявление, но нам намекнули забыть о вещах и деньгах. Мы — иностранцы, и нам никто не помогает. Мы не знаем, как вернуть наши вещи и деньги. Сидим на Сумском рынке, потому что это - единственное место, где мы можем ждать, на улице очень холодно", – рассказывают иностранные студенты.

В полиции прокомментировали, что заявление о преступлении поступило 16 ноября в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №3, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины", — отметили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Напомним, что в Харькове 7 часов тушили огонь в многоэтажке. В результате сильно повреждены квартиры двух подъездов.

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