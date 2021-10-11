"Приходится воевать на все фронты": в Минздраве констатировали начало новой волны COVID-19 в Украине

"Приходится воевать на все фронты": в Минздраве констатировали начало новой волны COVID-19 в Украине

Сейчас болеют в основном те, кто не переболел COVID-19, или те, кто не вакцинированный.

Нынешняя волна заражений коронавируосм в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020 года. Сейчас в государстве ежедневный прирост больных достигает 16-17 тысяч случаев COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью "Голосу Америки".

Указанные выше цифры по статистике коронавируса глава Минздрава назвал "высокими показателями". Кроме того, по его словам, в Украине растут как новые случаи заражений, так и количество госпитализаций.

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"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет имунонезахищених людей — тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинированный", — пояснил Виктор Ляшко.

Он уточнил, что страна имеет достаточно вакцин, но "российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства".

"У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты. Но, я думаю, что мы справимся", — сказал министр здравоохранения.

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