Прихватил заработанное за несколько месяцев: в Польше украинец обокрал соседа и сбежал домой

Мужчину задержали на границе с Украиной.
В Польше задержан украинец, обокравший соседа по квартире. Он украл у него 12 тысяч злотых (более 82 тысяч гривен).
Об этом сообщают на сайте epoznan.pl.
На праздники в полицию в городе Тшцянка Великопольского воеводства обратился мужчина, который сообщил о краже у него большой суммы денег.
По его словам, средства у него украл сосед по квартире. 47-летний украинец, оставшись дома сам, забрал из его шкафа 12 тысяч злотых наличными (более трех месячных зарплат в Польше), после чего исчез.
Правоохранители, предполагая, что мужчина попытается сбежать из Польши, направили данные о нем сотрудникам пограничной службы.
Вор был задержан при попытке пересечь границу. У него изъяли значительную часть похищенной наличности.
Задержанный признался в совершенном преступлении. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в Варшаве на улице нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцем