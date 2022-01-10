Прихватил заработанное за несколько месяцев: в Польше украинец обокрал соседа и сбежал домой

Прихватил заработанное за несколько месяцев: в Польше украинец обокрал соседа и сбежал домой

Мужчину задержали на границе с Украиной.

В Польше задержан украинец, обокравший соседа по квартире. Он украл у него 12 тысяч злотых (более 82 тысяч гривен).

Об этом сообщают на сайте epoznan.pl.

На праздники в полицию в городе Тшцянка Великопольского воеводства обратился мужчина, который сообщил о краже у него большой суммы денег.

По его словам, средства у него украл сосед по квартире. 47-летний украинец, оставшись дома сам, забрал из его шкафа 12 тысяч злотых наличными (более трех месячных зарплат в Польше), после чего исчез.

Правоохранители, предполагая, что мужчина попытается сбежать из Польши, направили данные о нем сотрудникам пограничной службы.

Вор был задержан при попытке пересечь границу. У него изъяли значительную часть похищенной наличности.



Задержанный признался в совершенном преступлении. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Варшаве на улице нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцем