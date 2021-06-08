Прихватила подушку и печенье: в Черкасской области 62-летняя женщина прыгнула в колодец после просмотра новостей

Женщина получила незначительные травмы.
В селе Вознесенское, что в Черкасской области, 62-летняя женщина попала в колодец. Выяснилось, что она забралась туда по собственной воле.
Об этом пишет Золотоноша City.
Доставать женщину из колодца помогали соседи. По их словам, женщина пробыла в колодце больше суток.
"Очевидно, поводом для сознательных прятки стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку нехитрый полезности: подушку, некоторые вещи, еще и печенья прихватила", — говорится в сообщении.
После прыжка на 20-метровую глубину она уцелела. Спасатели достали несчастную и передали бригаде скорой помощи.
По информации медиков, после такого падения женщина легко отделалась. У нее обнаружили перелом левого бедра и правой голени. С этими травмами пенсионерку транспортировали в Золотоношскую многопрофильную больницу.
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