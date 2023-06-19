Прикарпатье накрыла непогода: из-за поднятия уровня воды заблокированы два села

Также усложнен проезд в семь населенных пунктов.

По состоянию на утро 19 июня в Прикарпатье, в Верховинском районе, из-за сильных дождей и грозы два села остаются полностью заблокированными. В них проживает около 600 человек.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

В настоящее время населенные пункты в Белобережской общине остаются без транспортного сообщения. В селе Кохан изолированными остаются 70 жителей, а в Черной Реке — более 500 человек.

По словам главы ОВА, на проблемных участках работает спецтехника, специалисты ведут восстановительные работы.

"В селах, которые вчера были обесточены из-за непогоды, возобновили электроснабжение", — сообщила Онищук. К слову, электроснабжение отсутствовало в 11 населенных пунктах.

Также в ГСЧС сообщили, что усложнен проезд в семь населенных пунктов: Красноилье, Замагора, Председателя, Перекрестное, Голошино, Грамотное и Пробойновка.

Напомним, на Прикарпатье из-за непогоды была размыта дорога местного значения, а также усложнен проезд в несколько сел Верховинского района. Подтоплены приусадебные участки. Спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы.

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