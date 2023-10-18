Прикарпатские энергетики призвали граждан прекратить забрасывать обувь на линии электропередач

Проблема "заброшенных" кроссовок на воздушных линиях электросетей остается актуальной на протяжении многих лет.

В нескольких микрорайонах Ивано-Франковска энергетики обнаружили обувь на электросетях. Эти "находки" могут привести к аварийным обесточениям и летальным исходам.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Прикарпатьеоблэнерго".

Такие игры по-настоящему опасны. Проблема "заброшенных" кроссовок на воздушных линиях электросетей остается актуальной на протяжении многих лет. К примеру, обувь из фотографий можно встретить на линиях электропередач Ивано-Франковска и окрестных сел. Однако специалисты АО «Прикарпатьеоблэнерго» предостерегают о последствиях пренебрежения электрической безопасностью», — говорится в сообщении.

Энергетики призывают родителей поговорить детьми и объяснить опасность таких баловств.

“Если пытаться забросить кроссовку на электропровод, последний может оборваться и ударить электрическим током до смерти. Также забрасывание обуви на линии электропередач может повлечь за собой короткое замыкание, повредить сети и, как следствие, вызвать аварийные обесточивания света”, — сообщают энергетики.

Сообщить о "висящих кроссовках" можно на горячую линию "Прикарпатьеоблэнерго" по телефону: 0800504020.

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