Приказ о 10-дневном сроке прибытия в ТЦК: адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

Местные ТЦК публикуют приказы о необходимости военнообязанных явиться в центры комплектования в 10-дневный срок.

В разных областях нашей страны ТЦК (военнослужащие) публикуют приказы о мобилизации, согласно которым военнообязанные должны в 10-дневный срок посетить военкоматы.

Эту инициативу прокомментировал правозащитник Ростислав Кравец.

"Вероятно, те люди, которые отвечают за мобилизацию, так сказать, "запороли" ее и сейчас пытаются показать, что они что-то делают", – предположил адвокат.

Он напомнил, приказы о необходимости прибыть в ТЦК в 10-дневный срок всем военнообязанным были изданы Ивано-Франковским и Оболонским районным ТЦК Киева.

"Приказы имеют отличия. Если сравнить Ивано-Франковск и Оболонь, то во втором случае куда-то подевались общественные активисты и волонтеры, которых просят помогать мобилизации, что удивительно", — отмечает правозащитник.

Адвокат уверяет, что никто не несет ответственности за неприбытие в ТЦК в указанный срок после приказа. По его мнению, в этом случае речь идет больше о "психологической истории".

"Так как, как предусмотрено в законе, вы должны лично получить эту повестку. Или если на работе вас ознакомили с повесткой", – говорит Кравец.

"Все эти приказы местных ТЦК свидетельствуют об одном – что именно эти ТЦК должным образом не выполняют свои обязанности. Это оправдание, что ТЦК не может самостоятельно учесть граждан и выполнить мобилизационный план", – подытожил он.

Напомним, что в Ивано-Франковске всем военнообязанным дали 10 дней, чтобы прибыть в ТЦК.

Этот приказ наделал немалую шумиху в обществе. Поэтому впоследствии в Ивано-Франковске объяснили причины приказа. Согласно сообщению Ивано-Франковского ТЦК и СП, такой "приказ издается всякий раз, как продолжается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения Указом Президента Украины".

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области хотели запретить госпитализацию мужчин. При срочной госпитализации пригодных к службе военнообязанных врачи должны сообщить об этом военкоматы.

Читайте также: