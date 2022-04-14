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Приказ Путина "ровнять все с землей" и пожар на крейсере "Москва": 5 главных новостей ночи

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Приказ Путина "ровнять все с землей" и пожар на крейсере "Москва": 5 главных новостей ночи

Maxar

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 14 апреля:

  1. "Путин сказал все с землей ровнять": перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение украинских городов. Читать дальше –>
  2. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вслед за президентом США Джо Байденом назвал действия России во время вторжения в Украину термином "геноцид". Читать дальше –>
  3. В РФ подтвердили пожар на крейсере "Москва". Россияне заявляют, что на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун" захватчики не сказали. Читать дальше –>
  4. В Харькове готовятся к штурму города: волонтеры уговаривают людей эвакуироваться. Но некоторые жители, несмотря на постоянные обстрелы, упрямо остаются в своих домах — они живут без газа, электричества, а иногда и без продовольствия. Читать дальше –>
  5. США ожидают масштабного наступления РФ на Донбассе и выделяют Украине очередной пакет военной помощи в 800 миллионов долларов. И в нем теперь есть и тяжелое вооружение – артиллерийские системы, патроны к ним, а также вертолеты. Читать дальше –>

США выделят Украине военной помощи на 800 миллионов долларов - какое вооружение входит в пакет

США выделят Украине военной помощи на 800 миллионов долларов - какое вооружение входит в пакет

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