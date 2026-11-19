Правоохранители сообщили о подозрении российскому полковнику Петру Попову

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Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому полковнику Петру Попову, предписывающему применять химическое оружие против украинских пограничников на Днепропетровщине.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

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Попов командует 345 десантно-штурмовым полком 104 гвардейской десантно-штурмовой дивизией армии РФ. По данным следствия, осенью 2024 года он спланировал атаки на украинские позиции с применением гранат, содержащих опасное химическое вещество CS, и отдал соответствующие приказы подчиненным.

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«С сентября 2024 по январь 2025 года российские военные сбросили по меньшей мере семь таких гранат на позиции 8 пограничного отряда ГНСУ вблизи сел Ильинка Никопольского района и Марьевка Синельниковского района Днепропетровской области. В ходе расследования украинские правоохранители исследовали вещественные и цифровые доказательства, установили происхождение боеприпасов, обстоятельства их применения и причастность российских военных», — сказал он.

17 ноября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила среди государств — участников Конвенции результаты украинского уголовного расследования. Технический секретариат ОЗХО подтвердил, что процедуры сбора, документирования и хранения доказательств соответствовали ее стандартам.

«Сегодня у нас есть не только задокументированные факты применения россиянами химического оружия, но и конкретное подозрение представителю военного командования РФ за отдачу соответствующих преступных приказов. За каждым таким приказом стоит конкретное лицо. И наша главная задача — доказать ее вину в суде», — отметил Ковальский.

Напомним, в администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили информацию об использовании химического оружия российскими захватчиками на территории Украины.

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В частности, на Северском направлении в Донецкой области подразделения российской оккупационной армии активно применяют против украинских защитников боеприпасы с ядовитым веществом.

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