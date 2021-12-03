Приказал раздеться и бил раскаленной кочергой: на Хмельнитчине отец издевался с 6-летней дочери и 8-летнего сына

Отца приговорили к 4 годам лишения свободы.
В Хмельницкой области осудили 38-летнего мужчину, избившего раскаленной кочергой своих детей.
Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.
Следствие установило, что в мае 2021 года 38-летний мужчина приказал своей 6-летней дочери и 8-летнему сыну раздеться. Затем он избил детей раскаленной кочергой. Раны у детей заметили работники учебного заведения, которые обратились в полицию.
"С многочисленными ожогами детей сразу же госпитализировали в лечебное учреждение и передали под наблюдение органов опеки и попечительства. В настоящее время их психологическое состояние несколько улучшилось", — говорится в сообщении.
Дети из-за страха долго скрывали, кто их избил. Однако когда они должны были возвращаться домой, то обо всем рассказали, поскольку боялись агрессора.
Мужчине инкриминировали ч.1 ст. 127 Уголовного кодекса. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
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