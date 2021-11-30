Приказал сложить оружие во время оккупации Крыма: будут судить экс-командира-предателя ВМС Украины Березовского

Приказал сложить оружие во время оккупации Крыма: будут судить экс-командира-предателя ВМС Украины Березовского

Денис Березовский был назначен командиром ВМС ВСУ 1 марта 2014 года, а на следующий день совершил госизмену.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, который во время оккупации полуострова Крым приказ сложить оружие и не сопротивляться. Ему инкриминируют госпредательство и создание и руководство преступной организацией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По информации СМИ, речь идет об перешедшем на службу в российскую армию экскомандующем ВМС Вооруженных сил Украины Денисе Березовском .

По данным следствия, он был назначен на должность командующего ВМС ВСУ 1 марта 2014 года. Его обязанностями в этой должности было предусмотрено сдерживание, локализация и нейтрализация вооруженных конфликтов, а при необходимости – предоставление отпора вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ. Однако Березовский, поддержавший оккупацию полуострова, совершил государственную измену.

После назначения на должность он публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи Березовский заявил, что "отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения властей Украины и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму". Более того, обвиняемый приказал военным подразделениям, которые подчинялись ВМС ВСУ, сложить оружие, не сопротивляться ВС РФ и перейти под командование оккупантов.

"Своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении взрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что на сегодняшний день Березовский, объявленный в Украине в розыск, занимает должность заместителя командующего Тихоокеанского флота России.

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