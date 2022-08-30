Приказал вывезти в Россию украинское зерно на 2 млрд грн: псевдомеру Энергодара сообщили о подозрении в коллаборационизме

Депутат Энергодарского городского совета Запорожской области уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны.
Так, псевдомер Энергодара отдал приказ вывезти украинское зерно почти на 2 млрд грн.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, после оккупации РФ части территории Запорожской области подозреваемый занял псевдодолжность мэра Энергодара. В мае он принял решение о конфискации имущества объектов аграрного бизнеса и 140 тыс. тонн запасов зерна на сумму более 1,89 млрд грн.
Из-за таких действий псевдомера разграблены имущественные комплексы зерновых складов, а украинская продукция вывезена на временно оккупированную территорию Крыма и порты в Краснодарском крае РФ.
В уголовном производстве по присвоению имущества предприятий агропромышленного комплекса и вывозу зерна из элеваторов на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и других областей сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ и шести коллаборантам.
Напомним, из оккупированного поселка Боровая Харьковской области с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.
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