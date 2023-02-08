Приказала сжечь украинские учебники: руководительнице "Минобразования ДНР" объявили о подозрении

Россиянка приказала сжечь в Донецке учебники по истории и полностью "переписать" учебную программу.

СБУ сообщила о подозрении российской гражданке, возглавившей "Минобразования ДНР" и приказавшей сжечь в Донецке украинские учебники по истории.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленницей оказалась российская гражданка, которая проживала в Удмуртии, а в июле 2022 года получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донбасса.

На этой должности она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к кремлевским "стандартам". Для этого она организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины.

Также "псевдоминистр" заставляла учителей ездить на "курсы переформатирования" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессорки.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас она находится на временно оккупированной части Донецкой области, но сотрудники СБУ отметят, что знают о местах ее пребывания и пытаются привлечь злоумышленницу к ответственности.

Напомним, депутату Херсонского облсовета от запрещенной в Украине партии "Блок Владимира Сальдо" сообщили о подозрении в сотрудничестве с ФСБ РФ.

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