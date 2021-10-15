Приказали раздеться, выкручивали уши и били: в Запорожье патрульные пытали мужчину

Патрульным грозит до 8 лет лишения свободы.

В Запорожье патрульные посреди улицы безосновательно остановили мужчину и женщину. Правоохранителей подозревают в том, что они также пытали задержанного.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, патрульные приказали мужчине раздеться. Они подозревали, что у задержанного могут быть наркотические вещества. Однако ничего не найдя, копы продолжали мучить задержанного. Они выкручивали ему уши и пальцы, били по голове, ногах и других частях тела.

Пострадавший из-за пыток получил травмы. Патрульным инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье копы спасли мужчину, который разбил газовую трубу и пытался прыгнуть из окна.

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