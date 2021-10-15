Приказали раздеться, выкручивали уши и били: в Запорожье патрульные пытали мужчину

Патрульным грозит до 8 лет лишения свободы.
В Запорожье патрульные посреди улицы безосновательно остановили мужчину и женщину. Правоохранителей подозревают в том, что они также пытали задержанного.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
По данным следствия, патрульные приказали мужчине раздеться. Они подозревали, что у задержанного могут быть наркотические вещества. Однако ничего не найдя, копы продолжали мучить задержанного. Они выкручивали ему уши и пальцы, били по голове, ногах и других частях тела.
Пострадавший из-за пыток получил травмы. Патрульным инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Запорожье копы спасли мужчину, который разбил газовую трубу и пытался прыгнуть из окна.