Приказали высадиться на заминированный пляж Одессы: морпехи оккупантов РФ устроили бунт

Десантные корабли собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановского пляжа.

Российские морпехи-срочники из 810-й бригады устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессу".

Об этом сообщают "Новости Одесса".

Командование русских нацистов, планировавшее такую авантюру, причем большие десантные корабли, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановского пляжа, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня.

Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

Но, на кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт: срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье крупного города-миллионника.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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