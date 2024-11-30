Приказы изъять акции Укрнафты и Укртатнафты являются преступлением – Коломойский раскрыл детали рейдерского захвата компаний

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что Офис президента использовал военных для рейдерского захвата контроля над Укрнефтью и Укртатнефтью, а его упекли за решетку, чтобы ограничить возможность вернуть акции компаний.

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский, больше года находящийся под арестом в следственном изоляторе, рассказал в интервью "УНИАН".

Рейдерский захват

По его словам, Офис президента использовал военных для рейдерского захвата контроля над Укрнефтью и Укртатнефтью.

"Отчуждение в собственность государства акций Укрнафты и Укртатнафты не было решением военного командования. Из-за противоправного решения Ставки Верховного Главнокомандующего военное командование было вынуждено сделать это. Хотя по закону "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" Ставка не уполномочена принимать подобные решения – и она даже не упоминается в этом законе", – говорит бизнесмен.

Он рассказал, что по состоянию на ноябрь 2022 г. акции Укрнафты и Укртатнафтине не входили в перечень того имущества, которое по Закону "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" могло стать военным по решению командования.

"Каким бы решением Ставки ни прикрывались, но приказы изъять акции Укрнафты и Укртатнафты являются преступлением", — подчеркнул Коломойский.

Военные не имели претензий к Укрнафте или Укртатнафте

Он отмечает, что ни одному военному на 9-м месяце войны не могло бы прийти в голову мнение лишить акций более 13 000 физических и юридических лиц, акционеров Укрнефти.

"Вы не найдете никакого объяснения действий военных или претензии военных к Укрнафте или Укртатнафте по состоянию на 06.11.2022 года, высказанных самими военными. В то же время, уже после захвата контроля над Укрнафтой и Укртатнафтой в ноябре 2022 года, пытаясь объяснить решение военных руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма откровенно соврал, что причиной подобного решения стал отказ Укрнафты поставлять горючее украинской армии", – рассказал бизнесмен.

Эти обвинения Коломойский категорически отвергает.

"Обвинение серьезное. Были ли предоставлены для ознакомления какие-либо документы в подтверждение этой версии? Нет, ни одного документа не предоставили ни Шурма, ни Минобороны в процессе судебного рассмотрения дел по искам акционеров. Никакого, потому что фактов таких отказов не существовало", — подчеркнул он. .

По словам Коломойского, настоящие причины незаконного лишения 13000 акционеров акций Укрнафты были подробно раскрыты им в сообщении о преступлении, поданном в конце сентября 2024 года в НАБУ. По его мнению, эти причины не имеют ничего общего с законом, позицией или желанием военных.

"Это банальный рейдерский захват активов с целью обогащения. Заказчики этого действа даже не скрывали своих намерений и ввели в состав обновленного Наблюдательного совета своих представителей", — уверен бизнесмен.

Коломойский напомнил, что после захвата акций Укрнефти даже НАК "Нафтогаз Украины" был отстранен от управления Укрнефтью – его представителей исключили из состава Наблюдательного совета, а новый состав сформировали из лиц, большинство которых было напрямую связано с Офисом президента Украины. Формально их назвали представителями Минобороны, но на самом деле они не имели никакой связи с военными.

"С тех пор Укрнефть стала "кормушкой" коррупционеров от власти и убежищем для подозреваемых НАБУ, которым власти предоставили возможность в условиях уголовного преследования за коррупцию получать сверхвысокие заработные платы за счет средств Укрнефти", — отмечает бизнесмен.

Он уверен, что настоящие причины и события незаконной "национализации" уже должны быть предметом досудебного расследования НАБУ. Но мешает позиция самого НАБУ.

Предложение "добровольного" отказа от акций

"В своем сообщении НАБУ я достаточно подробно раскрыл обстоятельства, при которых летом 2022 года получил от Ростислава Шурмы предложение "добровольного" отказа от акций Укрнафты и Укртатнафты. По словам Шурмы это выглядело как предложение от президента и руководителя Офиса Андрея Ермака, от которого я не мог отказаться: акции Укрнафты и Укртатнафты в обмен на мировые соглашения по судебным делам по искам ПриватБанка ко мне, включая те дела, которые рассматриваются в международных судах", – рассказывает Коломойский.

Бизнесмен подчеркнул, что в начале этих переговоров его гражданство Украины стало предметом этого шантажа, а после получения отказа добровольно передать акции президент тайно лишил Коломойского гражданства.

"После этого у меня также отобрали акции Укрнафты и Укртатнафты, а меня упекли за решетку, чтобы ограничить мне возможность оспаривать отнятие активов", – подытожил он.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский посетовал, что Шевченковский суд Киева принимает решение по звонку сверху.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.