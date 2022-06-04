Прикинулся чемоданом: на границе задержали 19-летнего уклониста, спрятавшегося в багажнике авто (видео)

Прикинулся чемоданом: на границе задержали 19-летнего уклониста, спрятавшегося в багажнике авто (видео)

В ночь на 4 июня военнослужащие Чопского отряда нашли в багажнике автомобиля 19-летнего юношу, который хотел незаконно пересечь государственную границу Украины.

Таким оригинальным способом юноша хотел бежать из Украины, чтобы не идти служить в армию. Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Малый Березный".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"При осмотре микроавтобуса украинской регистрации, следовавшего на выезд из Украины, правоохранители заметили, что в багажнике находится человек. Он скрылся от контроля под задним сиденьем за дорожными сумками. По указанию пограничников неизвестный вышел из автомобиля и предъявил свой паспортный документ. Задержанный оказался 19-летним жителем Закарпатья", — сообщают в ГНСУ.

На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции. После завершения соответствующих процессуальных мероприятий уклонист и водитель, который его перевозил, покинули пункт пропуска в компании следователя Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской обл.

Как отметили в ведомстве, парень будет привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Относительно водителя направлено уведомление об обнаружении возможного уголовного правонарушения. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу.

Как сообщалось ранее, российские военные в течение 4 июня несколько раз обстреляли и нанесли удары по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей.

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