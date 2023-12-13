Прикосновение к детским мечтам: АЛЛО направит 10% от продаж детских товаров на планшеты для детей

Зимние праздники – это время, когда каждый может превратиться в рождественского волшебника и помочь сбыться детским желаниям.

Чтобы поддержать детей, пострадавших от военной агрессии России, национальный маркетплейс АЛЛО начинает новую благотворительную акцию – «Прикосновение к детским мечтам». С 6 декабря 2023 года по 15 января 2024 года АЛЛО будет направлять 10% по продаже каждого товара для детей продавца АЛЛО в мобильном приложении на закупку подарков.

На собранную сумму компания АЛЛО закупит планшеты для детей, являющихся подопечными благотворительного фонда «Голоси дітей» – это дети из семей внутренне перемещенных лиц и военнослужащих, с деоккупированных территорий, дети с инвалидностью и те, кто имеет опыт войны вследствие боевых действий. Эти маленькие украинцы получат на праздник не только повод для улыбки, но и дальнейшую возможность учиться и развиваться благодаря технологиям. Цель АЛЛО – благодаря собранным средствам передать 1000 планшетов.

«Немало украинских детей по всей стране оставили собственные дома, но хотят иметь радостное детство, учиться, мечтать о перспективах в будущем. Поэтому на праздники мы хотим стать волшебниками и вместе с нашими клиентами осуществить детские желания. Покупая в приложении АЛЛО что-то для собственного ребенка, клиенты могут одновременно помочь и детям, пострадавшим от войны. Ведь сейчас нет чужих детей, каждый ребенок Украины – как родной. Конечная цель инициативы – обеспечить планшетами 1000 детей, которым сейчас необходима наша поддержка. Безусловно, смарт-устройства станут для детей помощниками в учебе и развлечениях, ведь наш партнер, фонд “Голоса детей”, регулярно получает от семей запросы на гаджеты. Так что когда, если не под Рождество, осуществлять мечты самых маленьких украинцев?», – отметил Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК «АЛЛО».

Прикоснуться к детским мечтам очень просто.

1. Запустите мобильное приложение АЛЛО или установите его из Google Play или App Store.

2. Откройте в каталоге категорию «Детские товары» и выберите товары от продавца АЛЛО.

3. Оформите онлайн-заказ в мобильном приложении АЛЛО.

4. Порадуйте своих детей приятными новогодними подарками.

5. 10% с каждой такой покупки АЛЛО направит на помощь детям через фонд «Голоса детей».

Планшеты, которые дети получат от АЛЛО, помогут им с учебой в школе, особенно с дистанционной в младших классах. Дети смогут посещать онлайн и психологические консультации, которые оказывает фонд для улучшения ментального здоровья и восстановления спокойствия. Также они смогут больше общаться со своими друзьями, заниматься хобби и, конечно, развлекаться.

«Планшет для ребенка – это, прежде всего, способ получить образование, особенно на территориях, где школы работают только в режиме онлайн, а также – возможность для детей из семей ВПО продолжить дистанционно учиться в школах своих родных городов. Благодаря наличию планшетов дети могут всегда оставаться на связи, что особенно важно во время воздушных тревог, поэтому мы предпочитаем гаджеты с опцией использования sim карты. Ежемесячно мы получаем запросы на не менее 200 планшетов. Поэтому мы благодарны за инициативу АЛЛО, которая позволит детям продолжать получать образование и оставаться на связи» - комментирует Алла Ширшина, руководитель отдела по индивидуальной работе с семьями и общинами фонда “Голоси дітей”.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

allo.ua – тицяй що хочеш!

Благотворительный фонд «Голоса детей» известен с 2015 года и оказывает помощь детям, пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в центре его внимания – эвакуация семей, реагирование на гуманитарные вызовы и профессиональная психологическая помощь.

https://voices.org.ua/ – ни один ребенок не должен остаться один на один с травмой войны.