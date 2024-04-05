"Прикосновенные нардепы": сколько парламентариев подозревают в совершении преступлений - цифра поражает

В ВР IX созыва есть только одна фракция, депутаты которой не замешаны по уголовным делам.

По меньшей мере 54 депутата Верховной Рады IX, текущего созыва получили подозрения в совершении уголовных преступлений. То есть, каждый восьмой избранник народа может оказаться преступником.

Папку информацию обнародовал "Рух Честно", ссылаясь на данные из НАБУ и из открытых источников.

Журналисты отмечают, что в настоящее время ДБР возбудило дела в отношении 19 нардепов, которым уже сообщили о подозрении. Кроме того, народные избранники фигурируют в делопроизводстве СБУ, Офиса генпрокурора и других правоохранительных органов.

"Этот созыв ВРУ стал первым официально прикосновенным, что значительно упростило привлечение нардепов к ответственности. Однако точное количество и имена нардепов, которым выдвигались подозрения в уголовных правонарушениях, к сожалению, не известны", — говорится в материале.

Определение депутатов, фигурирующих в уголовных делах, осложняется тем, что правоохранительные органы не могут разглашать имена подозреваемых до приговора суда.

Журналистам удалось установить личности 42 народных избранников, получивших подозрения в совершении различных преступлений после избрания в Верховную Раду IX созыва. В этот "черный список" вошли представители всех парламентских фракций и групп, кроме "Голоса", однако наибольшее количество из них — "Слуги народа" и члены запрещенной партии ОПЗЖ.

Делопроизводство и подозрения

Подозрения нардепам выдвигались в совершении преступлений, предусмотренных 26 статьями Уголовного кодекса, в частности:

ложь в декларациях;

госизмена и преступления против национальной безопасности;

содействие деятельности террористических организаций;

взяточничество;

злоупотребление влиянием;

служебный подлог документов;

выезд за границу во время войны;

мошенничество;

уклонение от налогов;

отмывание денег;

драки и хулиганство;

угрозы;

смертельное ДТП.

Кроме того, НАПК составило по меньшей мере 70 административных протоколов о вероятных коррупционных правонарушениях, совершенных депутатами ВР IX созыва, а именно:

несвоевременное декларирование;

конфликт интересов и другие.

Однако согласно Уголовному кодексу в Украине действует презумпция невиновности. То есть вину человека может установить только суд.

Напомним, нардеп задекларировал криптовалюту более чем на 24 млн грн, которая ему никогда не принадлежала. Если его вина будет доказана, его могут лишить свободы на срок до двух лет.

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