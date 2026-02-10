Прикованная цепями девушка с синдромом Дауна: история с пытками получила продолжение

Мать-воспитательница детдома держала 17-летнюю Ирину с инвалидностью на цепях / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Кировоградской области прокуроры объявили о подозрении матери-воспитательнице детдома семейного типа, которая держала на цепях 17-летнюю девушку с синдромом Дауна. Женщине избрали меру пресечения и отстранили от работы с детьми.

Об этом проинформировал Офис генерального прокурора.

Прокуратура Кировоградщины сообщила о подозрении матери-воспитательнице в незаконном лишении свободы несовершеннолетней и нанесении физических страданий.

Реклама

Следствие установило, что женщина в течение нескольких месяцев фактически удерживала взаперти 17-летнюю Ирину — девушку с инвалидностью I группы и синдромом Дауна, которая нуждается в постоянном уходе и поддержке. По данным правоохранителей, чтобы не допустить выхода ребенка из дома, подозреваемая надевала на ее руку и ногу металлические цепи с замком. В ночное время девушку дополнительно привязывали к кровати тканевым ремнем.

О преступлении стало известно после того, как Ирина смогла выбежать на улицу с цепями на теле. Очевидцы зафиксировали это на фото и распространили снимки в чате громады. Оттуда информация попала к старосте и правоохранительным органам.

Замок на руке 17-летней Ирины / © Офис Генерального прокурора

Что с девушкой и матерью-воспитательницей сейчас?

Прокурор немедленно инициировал проведение следственных действий по месту жительства ребенка, к проверке привлекли службу по делам детей. Ирину доставили в лечебно-реабилитационное учреждение, где ей оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Что касается матери-воспитательницы, то суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства и отстранил женщину от работы с детьми.

Реклама

«Лицо, которое берет на себя ответственность за воспитание и уход за ребенком, обязано прежде всего обеспечивать его безопасность, достойные условия жизни и защиту прав. Любые формы насилия или незаконного ограничения свободы недопустимы и будут иметь жесткую правовую оценку», — отметила начальница отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Кировоградской областной прокуратуры Алла Мороз.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, в начале января стало известно, что на Кировоградщине воспитательница детдома семейного типа жестоко обращалась с девушкой, у которой синдром Дауна. Женщина месяцами ограничивала свободу ребенка, приковывая ее металлическими цепями с замком и привязывая ночью к кровати тканевым ремнем. Свои действия воспитательница оправдывала боязнью побега девочки во время своей работы.