Прикрыла собой дочь: стали известны обстоятельства гибели матери во время атаки на Одесщину

Мост на трассе Одесса-Рени через реку Днестр возле села Маяки. / © соцмережі

Трагедия, унесшая жизни 43-летней Инны Влаевой 18 декабря, произошла в районе села Маяки. Женщина вместе с тремя детьми возвращалась домой в Одессу, когда российский дрон «Шахед» попал прямо в их автомобиль на мосту через Днестр.

Об этом сообщает «Общественное».

Последние несколько дней семья находилась в селе Камчик Саратской общины у бабушки — туда они поехали из-за длительного отсутствия электроэнергии в Одессе после предварительных обстрелов.

«Им сообщили, что в их районе уже дали свет. Поэтому Инна с детьми собрались съездить туда и посмотреть, что там происходит. Они как раз через мост шли домой в Одессу», — рассказала местная жительница для OBOZ.UA.

Отмечается, что за рулем автомобиля находилась 20-летняя старшая дочь Влада. Мать сидела на пассажирском сиденье рядом с ней, а 16-летний Павел и 5-летняя дочь на заднем сиденье. Беспилотник ударил в автомобиль именно со стороны Инны. Фактически, женщина приняла весь удар на себя, прикрыв старшую дочь.

Инна Влаева / © Facebook

Инна Влаева получила тяжелые ранения и скончалась уже в больнице. Все трое детей также госпитализированы с физическими травмами и острой реакцией на стресс.

В селе Камчик, откуда происходит муж погибшей, семью вспоминают как очень трудолюбивую и дружескую. Друзья и знакомые говорят, что Инна была очень умной, способной и порядочной женщиной. Для поддержки семьи школьное сообщество организовало сбор средств. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Ранее Олег Кипер сообщал, что трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Проезд этим участком дороги полностью остановлен.