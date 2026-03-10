- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 734
- Время на прочтение
- 2 мин
Прикрывалась ребенком: в Киеве задержали агентку ФСБ, которая наводила ракеты на ТЭЦ
Предательница маскировала свою деятельность под семейные прогулки по улицам города.
Правоохранители Службы безопасности Украины провели операцию в столице, предотвратив новую серию ракетных и дроновых ударов врага. В Киеве была разоблачена и задержана агент российской ФСБ, которая собирала разведывательную информацию о стратегических объектах города.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Главными целями для будущих атак России должны стать предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
По данным следствия, агентом оказалась продавщица одной из торговых сетей. Она «маскировала» свои разведывательные вылазки в энергетические и военные объекты под видом обычных прогулок с малолетней дочерью.
Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, агент регулярно меняла верхнюю одежду и манеру поведения на улицах столицы. На самом же деле она проводила доразведку возле городских ТЭЦ, отслеживая их техническое состояние после предварительных вражеских обстрелов, и следила за функционированием предприятий, работающих на оборонную промышленность.
Схема работы корректировщицы была классической для завербованных российскими спецслужбами агентов. Вниманию россиян киевлянка попала через Телеграмм-каналы, где искала варианты «легкого заработка». Согласившись на предложение скорых денег, женщина начала системно объезжать город.
Собранные данные и координаты потенциальных «целей» изменница отмечала на Google-картах, а затем фотографировала объекты на камеру своего смартфона.
Сотрудники СБУ задокументировали все действия фигурантки и задержали ее по месту жительства в Оболонском районе Киева. Во время обыска стражи порядка изъяли смартфон, с помощью которого она держала связь со своим куратором от ФСБ, а также сменные SIM-карты, которые использовались для конспирации.
Следователи Службы безопасности уже сообщили задержанной агентке о подозрении. За совершенное женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Украине осудили двух агентов российского ГРУ, готовивших теракт в многолюдном месте Киева. Злоумышленники были задержаны еще в сентябре 2024 года в Запорожье во время подготовки взрыва. В ходе обысков у них изъяли комплектующие для взрывчатки и другие доказательства координации с куратором из РФ.
В частности, изъяли планы поджогов автомобилей украинских военных. Суд признал фигурантов виновными в государственной измене и препятствии деятельности ВСУ, назначив каждому по 15 лет тюрьмы.
К слову, с начала полномасштабного вторжения ТЭС Группы ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.