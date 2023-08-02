Прикрывались помощью ВСУ: полиция разоблачила мошенников, присвоивших более 20 млн грн

Авторы "схемы" через Интернет предлагали доставку автомобилей из-за рубежа и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины по заниженным ценам. Однако, получив предоплату за "заказ", мошенники прекращали выходить на связь, ведь не планировали выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом сообщает Нацполиция.

Что известно

Правоохранители установили членов преступной группы, среди которых организатор и три сообщника. Они цинично обманывали волонтеров и военных, достойно противостоящих нашему врагу.

"В уголовном производстве проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания фигурантов. Изъято 43 мобильных телефона, SIM-карты, 5 ноутбуков, 87 банковских карт и наличные. По предварительной информации, мошенники обманули людей более чем на 20 млн грн", – отметили в полиции.

Злоумышленникам объявлено о подозрении. Теперь фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы за мошенничество.

Ранее житель Броваров обратился в полицию и сообщил, что пострадал от мошеннических действий неизвестного. Так, с его банковского счета исчезли сбережения.

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