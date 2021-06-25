Прикрывались "визовым центром": в Тернополе злоумышленники торговали фальшивыми ПЦР-тестами

Группа состояла из четырех человек.

В Тернополе правоохранители разоблачили группу лиц, которые подделывали результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

Отмечается, что два человека работали под прикрытием "визового центра", который предоставлял услуги по трудоустройству на рубежом. К своей схемы они привлекли еще двух сообщников. Все вместе они наладили схему подделку документов о результатах ПЦР-тестов по заказу Украинской, туристических агентств и визовых центров из разных областей страны.

Справки были бы выданы лицензии медицинским учреждением, для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств. Стоимость одного документа составляла 200-500 гривен.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленников праоохоронци изъяли десятки готовых подделок, бланки и средства изготовления фальшивок, компьютерную технику. Сейчас копы готовят сообщили злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в Днепропетровской области поймали женщину, которая торговала поддельными результатам ПЦР. Такой «бизнес» устроила 41-летняя жительница Кривого Рога. Рекламу расклеивала в городе. После получения денег, говорят в полиции, вписывала фамилии клиента на фальшивые бланки с ненастоящими печатями.

Новости Украины: в Днепропетровской области женщина торговала поддельными результатам ПЦР

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