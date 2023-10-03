Прикрывался маленькой дочерью, а "товар" скрывал в рюкзачке: одессит придумал циничную схему продажи наркотиков

Злоумышленник упаковал наркотики в пачки из-под детских сладких палочек и положил дочери в рюкзак.
В Одессе 40-летний мужчина использовал маленькую дочь в качестве прикрытия для продажи кокаина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам правоохранителей, злоумышленник для конспирации взял "на дело" с собой маленькую дочь, а "товар" положил к ее рюкзаку, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты и пачки из-под детских сладких палочек.
Однако это не помогло ему избежать копов. Мужчину задержали. На месте у злоумышленника изъяли около 680 граммов наркотических средств. Их происхождение полицейские проверили экспресс-тестом, показавшим содержание кокаина. Еще около 700 граммов кокаина изъяли дома у мужчины во время обыска.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в больших размерах с целью сбыта. Ему грозит от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Суд отправил подозреваемого под стражу с правом внесения залога в размере 5,2 млн гривен. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поставки наркотиков задержанному.
Ранее на Львовщине задержали "волонтеров", пытавшихся "подсадить" на наркотики раненых военных.
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