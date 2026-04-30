Прикрываются именем Притулы: в Украине – новая мошенническая схема "продажи" авто для ВСУ
Правоохранители разыскивают пострадавших от псевдоволонтеров, которые выманивали деньги у военных под видом продажи несуществующих автомобилей и растаможки техники.
Национальная полиция Украины разоблачила масштабную мошенническую схему, жертвами которой становились украинские защитники. Злоумышленники выманивали деньги у военных, обещая автомобили по заниженным ценам, прикрываясь известными благотворительными фондами.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в соцсетях.
Как работала схема
Мошенники разработали многолетнюю систему манипуляций, чтобы входить в доверие к бойцам и их семьям.
Злоумышленники выдавали себя за волонтеров, таможенных брокеров или представителей крупных организаций (в частности, часто представлялись сотрудниками Фонда Сергея Притулы).
Использовали подставные аккаунты в соцсетях и профессионально сфабрикованные документы.
Для убеждения новых жертв мошенники показывали реальные видео с благодарностями от военных. Эти ролики бойцы записывали сразу после предоплаты, уверены, что техника уже в пути.
Суть обмана
После того, как потерпевшие перечисляли средства якобы за покупку, доставку или растаможку транспортного средства, «благодетели» мгновенно прекращали связь и исчезали с деньгами.
Полиция просит о помощи
Следователи призывают граждан не молчать. Если вы, ваши близкие или собратья пострадали от рук этих мошенников или у вас есть информация об их деятельности — срочно сообщите правоохранителям.
Важно: Ваше обращение может стать решающим для задержания преступников и предотвращения новых случаев обмана военных.
Контакты для связи со следствием:
Горячая линия: +380 95 681 17 13
Или обратитесь в ближайшее отделение полиции.