ТСН в социальных сетях

Украина
161
1 мин

Прикрываются именем Притулы: в Украине – новая мошенническая схема "продажи" авто для ВСУ

Правоохранители разыскивают пострадавших от псевдоволонтеров, которые выманивали деньги у военных под видом продажи несуществующих автомобилей и растаможки техники.

Светлана Несчетная
Разоблачена мошенническая схема с автомобилями для ВСУ

Разоблачена мошенническая схема с автомобилями для ВСУ

Национальная полиция Украины разоблачила масштабную мошенническую схему, жертвами которой становились украинские защитники. Злоумышленники выманивали деньги у военных, обещая автомобили по заниженным ценам, прикрываясь известными благотворительными фондами.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в соцсетях.

Как работала схема

Мошенники разработали многолетнюю систему манипуляций, чтобы входить в доверие к бойцам и их семьям.

Злоумышленники выдавали себя за волонтеров, таможенных брокеров или представителей крупных организаций (в частности, часто представлялись сотрудниками Фонда Сергея Притулы).

Использовали подставные аккаунты в соцсетях и профессионально сфабрикованные документы.

Для убеждения новых жертв мошенники показывали реальные видео с благодарностями от военных. Эти ролики бойцы записывали сразу после предоплаты, уверены, что техника уже в пути.

Суть обмана

После того, как потерпевшие перечисляли средства якобы за покупку, доставку или растаможку транспортного средства, «благодетели» мгновенно прекращали связь и исчезали с деньгами.

Полиция просит о помощи

Следователи призывают граждан не молчать. Если вы, ваши близкие или собратья пострадали от рук этих мошенников или у вас есть информация об их деятельности — срочно сообщите правоохранителям.

Важно: Ваше обращение может стать решающим для задержания преступников и предотвращения новых случаев обмана военных.

Контакты для связи со следствием:

  • Горячая линия: +380 95 681 17 13

  • Или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

