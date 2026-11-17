Мемы о Крымском городе / © ТСН

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Атака на Крымский мост вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Украинцы и пользователи из других стран публикуют мемы и фотолягушки, шутя о повреждении переправы: ее автомобильная часть обрушилась в воду, а арка моста также разрушилась.

ТСН.ua собрал самые яркие мемы и шутки об атаке на Крымский мост.

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«Крымский мост уже не тот»: соцсети заполонили мемы после атаки

К обсуждению происшествия подключились и известные личности. В частности, ресторатор Эктор Хименес-Браво опубликовал в Threads фото, которым с юмором отреагировал на повреждение Крымского моста.

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Не остался в стороне и волонтер Сергей Стерненко. Он поделился в соцсетях шутливой «поздравительной открыткой», посвященной поврежденной переправе.

Ниже еще больше мемов и остроумных сообщений, которые пользователи публикуют в различных соцсетях после атаки 17 ноября.

Атака на Крымский мост - последние новости

В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Крымскому мосту . В результате атаки обрушилась автомобильная часть переправы, а одна из арок оказалась в воде.

События начали развиваться еще 16 ноября. Тогда оккупационные власти Крыма сообщили об атаке на мост и временно ограничили движение автомобилей. Вечером он был восстановлен в реверсивном режиме. Однако в ночь на 17 ноября вблизи переправы снова раздались взрывы . После этого оккупационные власти сообщили о повторной атаке и остановке движения автомобильной и железнодорожной частями моста.

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Первоначально о значительных разрушениях сообщили мониторинговые ресурсы. Впоследствии появились кадры , на которых виден обрушенный в воду автомобильный пролет и повреждены конструкции моста.

Утром 17 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил , что удар по мосту нанесли Силу обороны Украины. По его словам, это был седьмой этап операции, которую СБУ совместно с Генеральным штабом ВСУ готовила несколько недель. Перед основным ударом украинские военные поэтапно уничтожали российские ПВО, радары и средства радиоэлектронной борьбы.

Впоследствии СБУ раскрыла подробности операции . По информации спецслужбы, она состояла из семи этапов, а подготовка и удары продолжались около месяца. Решающий удар по автомобильной части моста нанесли спецназначители «Альфы» СБУ с помощью ракет-дронов «Паляница». Также во время операции применили другие образцы украинского вооружения, в частности Нептун, Руту и FP-5 Фламинго.

По данным СБУ, в результате операции уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Также предварительно повреждена железнодорожная часть переправы.

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