Атака российскими беспилотниками / © tsn.ua

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Российские оккупанты утром 23 ноября атаковали Харьков беспилотниками, попав по Индустриальному и Шевченковскому районам. Вражеский дрон ударил по многоэтажному дому.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Российская армия нанесла повторный удар по Индустриальному району Харькова.

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Также зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажному дому в Шевченковском районе. Беспилотник попал во второй этаж жилого здания.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также удар повредил около двух десятков окон в многоэтажке и несколько припаркованных во дворе автомобилей.

Напомним, 22 ноября российский беспилотник попал в крышу девятиэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова. Пострадала 50-летняя женщина.

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Вечером того же дня враг снова атаковали Харьков ударными дронами: один из «Шахедов» попал в детский сад в Немышлянском районе города, в результате чего пострадали два человека. В Холодногорском районе зафиксировали «прилет» еще одного «Шахеда».

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