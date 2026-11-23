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- Украина
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"Прилет" по многоэтажке: армия РФ атаковала большой украинский город — есть раненые
Сейчас известно о двух пострадавших в результате российской атаки на Харьков.
Российские оккупанты утром 23 ноября атаковали Харьков беспилотниками, попав по Индустриальному и Шевченковскому районам. Вражеский дрон ударил по многоэтажному дому.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российская армия нанесла повторный удар по Индустриальному району Харькова.
Также зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажному дому в Шевченковском районе. Беспилотник попал во второй этаж жилого здания.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также удар повредил около двух десятков окон в многоэтажке и несколько припаркованных во дворе автомобилей.
Напомним, 22 ноября российский беспилотник попал в крышу девятиэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова. Пострадала 50-летняя женщина.
Вечером того же дня враг снова атаковали Харьков ударными дронами: один из «Шахедов» попал в детский сад в Немышлянском районе города, в результате чего пострадали два человека. В Холодногорском районе зафиксировали «прилет» еще одного «Шахеда».