"Прилет" по многоэтажке, начались пожары: россияне ударили по Днепру (фото)
Российские войска ночью атаковали центр Днепра — повреждена жилая многоэтажка и вспыхнули пожары.
В ночь на 15 апреля 2026 года российские войска нанесли удар по центру Днепра . В результате атаки серьезно повреждена девятиэтажная новостройка.
Также огонь охватил административное здание – пожар там продолжается до сих пор.
Информацию о последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В настоящее время данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.
Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об обесточении и возможном попадании по нефтебазе .
В ночь на 15 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сразу в нескольких городах — в части Армянска исчез свет, также сообщают о возможном ударе по нефтебазе.