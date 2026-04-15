"Прилет" по многоэтажке, начались пожары: россияне ударили по Днепру (фото)

Российские войска ночью атаковали центр Днепра — повреждена жилая многоэтажка и вспыхнули пожары.

Удар по Днепру

В ночь на 15 апреля 2026 года российские войска нанесли удар по центру Днепра . В результате атаки серьезно повреждена девятиэтажная новостройка.

Также огонь охватил административное здание – пожар там продолжается до сих пор.

Информацию о последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В настоящее время данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об обесточении и возможном попадании по нефтебазе .

В ночь на 15 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сразу в нескольких городах — в части Армянска исчез свет, также сообщают о возможном ударе по нефтебазе.

