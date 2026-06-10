Россия атаковала многоэтажку в одной из областей Украины: среди раненых — ребенок

В Павлограде в результате атаки РФ повреждена многоэтажка

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В среду вечером, 10 июня, захватчики нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Днепропетровщины. В городе Павлоград зафиксирован «прилет» в многоэтажку.

О последствиях этой атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате попадания в доме вспыхнул пожар. На месте удара работают спасательные службы, которые пытаются потушить огонь и ликвидировать последствия разрушений.

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Информация о возможных погибших или пострадавших среди местных жителей уточняется.

По обновленной информации, в результате атаки пять человек получили ранения.

"Это 13-летний мальчик и мужчины 43, 44 и 79 лет. Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно", — сообщил Александр Ганжа.

Немного позже в больницу доставили еще одну раненую — 75-летнюю женщину. Известно, что она находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

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Этот вечерний удар стал продолжением масштабной серии российских обстрелов по всей территории страны в течение суток. В частности, в Сумах в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелась крыша пассажирского поезда непосредственно на территории железнодорожного вокзала. К счастью, люди не пострадали, поскольку вовремя перешли в укрытие, однако рейс Сумы-Рахов сейчас движется с задержкой более 5 часов.

"Пассажиры и поездная бригада не пострадали, поскольку находились в укрытии", — отметили железнодорожники.

Кроме того, с самого рассвета вражеская авиация и беспилотники массированно терроризировали другие крупные города. Первые мощные взрывы прогремели около 4:00, после чего россияне атаковали Запорожье еще и скоростными ракетами, заставив местных жителей прятаться в безопасных местах.

В течение всего дня российские дроны атаковали Украину во многих других регионах, из-за чего сирены тревоги не умолкали в шести областях. В Харькове беспилотник также попал в жилую многоэтажку в Индустриальном районе, что повлекло за собой возгорание двух этажей и ранения людей. Между тем, в Николаеве зафиксировали «прилеты» реактивных БпЛА, а в Сумах очередной дрон существенно повредил здание местной автомойки.

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