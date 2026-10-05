"Прилет" по многоэтажке: россияне среди бела дня влупили по одной из областей Украины

Российский дрон «Шахед»

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В понедельник, 5 октября, российский ударный беспилотник атаковал многоэтажку в Бердичеве Житомирской области. В результате попадания повреждены квартиры на нескольких этажах, на месте работают спасатели и медики.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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В понедельник посреди дня российские войска нанесли удар беспилотником по многоэтажному дому в Бердичеве.

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В результате атаки повреждения получили квартиры с четвертого по девятый этаж.

Для тушения пожара ГСЧС в Житомирской области привлекли 17 единиц техники и 65 спасателей. Пожар удалось быстро локализовать, не допустив дальнейшего распространения огня.

Информация о возможных погибших и пострадавших устанавливается.

На месте удара работают спасатели, медицинские работники, психологи и другие специальные службы.

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Напомним, ночью россияне массированно атаковали Одесскую область, попав в промышленную, портовую инфраструктуру и дачный сектор. Вспыхнули масштабные пожары, которые ликвидированы. ГСЧС произвела замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

Заметим, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 октября враг атаковал Украину 205 ударными дронами разных типов, в том числе реактивными БпЛА и имитаторами. Силы обороны сбили или подавили 172 дрона. В то же время, зафиксировано попадание на 13 локациях, а на трех — падение обломков.

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