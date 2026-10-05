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- Украина
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"Прилет" по многоэтажке: россияне среди бела дня влупили по одной из областей Украины
Дроновая атака повредила квартиры мирных украинцев на нескольких этажах жилого дома.
В понедельник, 5 октября, российский ударный беспилотник атаковал многоэтажку в Бердичеве Житомирской области. В результате попадания повреждены квартиры на нескольких этажах, на месте работают спасатели и медики.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
В понедельник посреди дня российские войска нанесли удар беспилотником по многоэтажному дому в Бердичеве.
В результате атаки повреждения получили квартиры с четвертого по девятый этаж.
Для тушения пожара ГСЧС в Житомирской области привлекли 17 единиц техники и 65 спасателей. Пожар удалось быстро локализовать, не допустив дальнейшего распространения огня.
Информация о возможных погибших и пострадавших устанавливается.
На месте удара работают спасатели, медицинские работники, психологи и другие специальные службы.
Напомним, ночью россияне массированно атаковали Одесскую область, попав в промышленную, портовую инфраструктуру и дачный сектор. Вспыхнули масштабные пожары, которые ликвидированы. ГСЧС произвела замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.
Заметим, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 октября враг атаковал Украину 205 ударными дронами разных типов, в том числе реактивными БпЛА и имитаторами. Силы обороны сбили или подавили 172 дрона. В то же время, зафиксировано попадание на 13 локациях, а на трех — падение обломков.