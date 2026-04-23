"Прилет" по многоэтажке в областном центре Украины: есть жертвы, количество раненых возросло (фото, видео)
Днепр оправляется после ночных ударов: российская атака унесла жизни гражданских. Среди раненых есть дети.
Из-за российской атаки на Днепр в ночь на 23 апреля погибли два человека, а количество пострадавших выросло уже до 10-ти. Кроме многоэтажки, загорелись авто и магазин.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В Днепре после удара оккупантов по 13-этажке также вспыхнули авто и магазин. Повреждены админздание и неиспользовавшееся здание.
В результате атаки погибли два человека, еще 10 получили ранения, уточнил позже Ганжа. Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них две девочки в возрасте 9 и 14 лет.
Один человек пока считается пропавшим — связь с ним отсутствует.
В течение ночи над Днепропетровщиной подразделения воздушного командования «Восток» сбили 40 вражеских беспилотников.
Последствия атаки на Днепр (10 фото)
Напомним, в ночь на 23 апреля армия РФ атаковала Днепр: российский дрон попал в жилую многоэтажку. В нескольких квартирах вспыхнули пожары. В городе также было зафиксировано возгорание по другим адресам.