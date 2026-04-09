"Прилет" по "Новой почте", уничтоженные до руин дома и жертвы среди мирных: РФ устроила ад в городах Украины

Украинские города 9 апреля пережили очередную российскую атаку. Враг выпустил более ста ударных беспилотников.

ТСН.ua собрал все подробности ночного удара.

Российские войска в ночь на 9 апреля били по Украине 119 ударными беспилотниками разных видов. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сегодня ночью противник атаковал 119 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 99 вражеских БпЛА.

Ситуация в регионах Украины

Черниговщина

Взрыв, который был слышен утром 9 апреля в Чернигове, произошел в одном из сел Киселевской громады, которая расположена рядом с областным центром. Российский ударный дрон попал в домовладение.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Как говорится в сообщении, в результате попадания БпЛА возник пожар, есть разрушения — повреждены дом, хозяйственные постройки, автомобиль.

«Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По имеющимся данным — к счастью, без пострадавших», — написал Чаус.

Запорожье — есть погибший и разрушение

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска нанесли, по меньшей мере, восемь ударов по Запорожскому району.

В результате обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения. В поселке Балабино разрушены несколько частных домов.

Кроме того, Россия атаковала дронами Запорожскую область, в результате чего было уничтожено отделение «Новой почты».

Никто из сотрудников не пострадал, поскольку ночью отделение было закрыто. Однако в результате удара РФ сгорели более 150 посылок.

В Одесской области под ударом критическая инфраструктура

РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате удара есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

Раненых и погибших нет. Продолжаются работы по устранению последствий, отметили в ОВА.

В Днепропетровской области под атакой предприятие

Российские войска атаковали Павлоград, поврежденное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. Предварительно никто не пострадал.

По данным местных властей, в течение ночи силы РФ атаковали три района Днепропетровщины, в том числе Павлоградский. Ранены два человека.

Ситуация в Сумской области

Этим утром два человека пострадали в результате атаки врага по автозаправочной станции в Глуховской громаде, сообщили в ОВА. Это работники этой АЗС. 57-летний мужчина и 53-летняя женщина получили необходимую медицинскую помощь, будут лечиться амбулаторно.

В результате удара российского БпЛА повреждено здание и по меньшей мере один гражданский автомобиль.

Больше всего обстрелов фиксируют в Сумском и Шосткинском районах.

Обстрел Харьковщины

67-летняя жительница Ковшаровки Купянского района погибла из-за попадания российского беспилотника. Предварительно, россияне атаковали Ковшаровку FPV-дроном. Из-за попадания беспилотника в Ковшаровке 62-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и контузию обоих глаз.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪ В Богодуховском районе повреждены здания гражданских предприятий (с. Клинова-Новоселовка, с. Синное, с. Братеница), админздание, автомобиль (сел. Золочев), частный дом (г. Богодухов), хозяйственное сооружение (с. Лозовая)

▪ В Купянском районе поврежден многоквартирный дом (сел. Приколотное), 2 частных дома (сел. Большой Бурлук), электросети (сел. Шевченково)

▪️в Изюмском районе повреждены электросети (с. Языково)

▪В Харьковском районе поврежден частный дом (поселок Казачья Лопань), частный дом, автомобиль (поселок Прудянка)

Отметим, Харьков переживает самый тяжелый период с начала полномасштабного вторжения. С начала месяца враг не прекращает атаки на город ни на день: только 2 и 3 апреля удары продолжались непрерывно в течение двух суток. Россия действует жестоко и коварно, применяя комбинированную тактику — по городу летит баллистика и дроны разных типов.

По словам эксперта Александра Мусиенко, активизация атак на Харьков свидетельствует о том, что враг несколько изменил подходы. Оккупанты пытаются изучить, как меняется украинская «малая» ПВО.

Нон-стоп обстрелы Херсона

Российские военные продолжают обстреливать Херсонщину из разных видов вооружения, атакуют беспилотниками.

В Херсоне на пересечении улиц Крымской и Валентины Крицак (28-й Армии) обнаружили неопределенное взрывное устройство. Территория минирования может быть больше, сообщили в полиции.

Также противопехотные мины типа «Пряник» обнаружили на мосту через реку Кошевую. В полиции призывают не передвигаться по указанным районам.

«За прошедшие сутки вражеские удары претерпели 6 населенных пунктов Херсонской громады. Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Приднепровское, Антоновка, Садовое, Камышаны, Приднепровское. В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, объекты критической инфраструктуры. В результате российских атак в Херсонской громаде 4 человека, из них — 2 ребенка, получили ранения», — уточнил глава МВА Ярослав Шанько.

Как живет Херсон, где россияне каждый день охотятся на гражданских

Журналист Ukrainian Witness Виктория Гнатюк и видеооператор Мария Шевченко отправились в Херсон, чтобы показать реальность людей, ежедневно находящихся под прицелом российских войск.

Жители Херсона называют атаки РФ по городу «человеческим сафари». Выехавшая ранее женщина, однако вернувшаяся в Херсон, сказала, что дроны, гряды, артиллерия и минометы бьют «каждый день, 24/7».

По данным Херсонской ОВА, с начала 2026 года в городе и области зафиксировано более 50 погибших и более 450 раненых. Российские военные целенаправленно охотятся дронами на гражданских: видят человека, «рисуют» и убивают.

В Херсоне также продолжают работать коммунальщики и известный Днепровский рынок, который находится в «красной зоне». Несмотря на это, там до сих пор продают свежую рыбу и клубнику. Опасность сохраняется все время, поэтому когда слышен звук вражеского беспилотника, продавцы бросают товар и бегут прятаться. Однако покидать работу не планируют.