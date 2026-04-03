"Прилет" по парку, пожары, среди пострадавших — младенец: РФ нанесла повторные удары по Харькову (фото)
Оккупанты терроризировали Харьков до утра — выпустили ракеты и ударные дроны.
Под утро россияне нанесли повторные ракетные удары по Харькову.
О последствиях сообщили в полиции.
«Под утро враг нанес по городу ракетные удары. Повреждено остекление окон в многоквартирных домах. Пострадала 63-летняя женщина, получившая травмы в результате вражеских обстрелов, находясь дома. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. У 18-летней харьковчанки острая реакция на стресс», — говорится в сообщении.
Под атакой противника находились Основянский, Киевский и Шевченковский районы. Против горожан военные РФ применили БпЛА и ракеты.
В Шевченковском районе зафиксировано попадание в район центрального парка. Повреждены частные домовладения в Киевском районе. Острую реакцию на стресс испытала 27-летняя женщина и ее сын 2026 года рождения.
Атака по Харькову 3 апреля
Харьков получил четыре удара ракетами, повреждены дома, сообщил городской голова Игорь Терехов.
«В результате удара четырьмя баллистическими ракетами по Киевскому району, повреждены несколько многоэтажных жилых домов — у них выбиты окна, перебит газопровод», — написал он.
По информации главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, есть пострадавшие от обстрела.
«В результате вражеского ракетного удара по Харькову ранения получила 63-летняя женщина. Ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь», — сообщил он.
Также острую реакцию на стресс получила 18-летняя девушка.
Война в Украине — Россия атакует мирные города
Сегодня, 3 апреля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской громаде в Сумской области. Есть информация об одном погибшем человеке. Личность устанавливают. В больницу предварительно доставлены трое раненых, в тяжелом состоянии — 29-летняя женщина.
Мониторинговые паблики предупреждают, что РФ совершила пусковые маневры бортами Ту-160.
Если пуски настоящие, то ракеты в нашем воздушном пространстве будут примерно через час. По данным мониторов, ожидается около 16 крылатых ракет.