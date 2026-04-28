"Прилет" прямо по детсаду, убитые люди и блекауты: РФ устроила ад в городах Украины (фото, видео)

Ночью и утром 28 апреля россияне совершили массированную атаку на территорию Украины, применив более сотни беспилотников разных типов и управляемые авиационные бомбы. Под ударом оказались жилые дома, больницы и объекты критической инфраструктуры. По данным Воздушных сил, враг выпустил 123 дрона, 95 из которых удалось сбить или подавить средствами РЭБ.

Кривой Рог: гибель 40-летнего мужчины и попадание в инфраструктуру

В Кривом Роге ночная и утренняя атака беспилотников привела к трагическим последствиям. По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, российская армия нанесла по городу несколько ударов. В результате обстрела погиб 40-летний мужчина.

Число раненых составляет пять человек. Все они мужчины в возрасте 31, 32, 41, 45 и 57 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Председатель совета обороны города Александр Вилкул подтвердил попадание в объект инфраструктуры и сообщил о первых данных о жертвах:

Еще один вражеский удар по объекту инфраструктуры. Сейчас, к сожалению, один человек погиб, один ранен», — подчеркнул чиновник.

Воздушная тревога в Кривом Роге продолжалась с полуночи, жителей неоднократно предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА. В результате попаданий в городе поврежден объект инфраструктуры.

Кроме областного центра, под ударом оказалась Зеленодольская община Криворожского района. По официальной информации, там возник пожар. Огнем и обломками изуродованы объекты инфраструктуры, частные дома и грузовик.

Власти отмечают, что в результате ночной волны атак непосредственно среди жителей жилых массивов Кривого Рога травмированных не было, однако дальнейшие «прилеты» по рабочим объектам стали смертельными. Сейчас на местах попадания продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Конотоп: уничтожена энергетика и повреждена больница

Конотоп Сумской области также оказался под массированным ударом российских беспилотников. Серия мощных взрывов раздалась после длительной ночной тревоги, а дроны типа «Шахед» фиксировали над городом на протяжении всего утра. По сообщению городского головы Артема Семенихина, кафиры попали в жилые дома и административные здания.

Особый цинизм атаке добавляет попадание в медицинское учреждение.

«У нас есть повреждения жилых домов. Также есть повреждения административных зданий. Есть повреждение нашей ЦРБ!», — подчеркнул мэр.

Кроме медицинского учреждения, существенные разрушения получила трамвайная сеть. Из-за повреждений путей трамвай №2 прекратил курсирование в один из жилых массивов, а впоследствии власти были вынуждены полностью приостановить движение всего общественного транспорта в городе.

Также в результате атаки была уничтожена часть энергетической инфраструктуры, что привело к обесточиванию значительной части Конотопа. Наряду с электроэнергией в городе возникли серьезные проблемы с подачей воды.

Сумщина и Черниговщина: КАБы по детсадам и уничтожение зерна

В Ямпольском обществе Сумской области российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре.

Последствия атаки

По данным ГСЧС и официальных новостей ОВА, в результате атаки поврежден детский сад, многоквартирные и частные жилые дома, помещения магазинов, больницы и учебного заведения.

В результате авиаудара по Ямпольской общине пострадали четверо мирных жителей: две женщины в возрасте 78 и 75 лет, а также двое мужчин 74 и 56 лет.

Спасатели провели обследование территории, люди под завалами не обнаружены.

Всего в области за сутки зафиксировано более 30 обстрелов 19 населенных пунктов.

Из-за российских атак в общинах области зафиксированы обесточивание.

Черниговщина: удары по агропредприятиям и ангарам с зерном

Этой ночью российские ударные дроны атаковали Семеновскую общину Черниговской области.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, целью врага стали агропредприятия.

В результате попадания уничтожены ангары с зерном и имуществом.

Кроме того, в Куликовской общине Черниговского района повреждено фермерское хозяйство.

В селе Новгород-Северской общины из-за удара дрона возник пожар на частном подворье, а в Городнянской общине в результате обстрелов загорелись жилые дома. Всего за сутки на Черниговщине зафиксировано 11 обстрелов и 43 взрыва.

Запорожье: утренняя атака на город и сотни ударов по области

Утром 28 апреля Запорожье также дрогнуло от мощных взрывов. Российская армия атаковала областной центр беспилотниками, попав по городской инфраструктуре. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате удара ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В целом же ситуация в регионе остается очень напряженной. За сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области.

«Враг применил 30 авиаударов, 389 БпЛА разной модификации, 7 обстрелов с РСЗО и 188 артиллерийских ударов. Поступило 58 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры», — сообщил Федоров.

Кроме пострадавших в самом Запорожье, в результате вражеских атак по Запорожскому району ранения получили две женщины.

Херсонщина: дроновый террор против мирных жителей

В Херсоне российские оккупанты продолжают циничную «охоту» на гражданских с использованием дронов. После шести часов утра вражеский беспилотник атаковал Корабельный район города. Под удар попал 61-летний мужчина, просто находившийся на собственном дворе.

«Муж получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также обломочные ранения рук. Пока он находится под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести», — отмечают в Херсонской МВА.

Дроновый террор не обошел и пригород. В пригороде Херсона оккупанты из БпЛА атаковали автомобиль, в котором находился 69-летний мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки под огнем оказались 5 населенных пунктов общины: Херсон, Антоновка, Садовое, Камышаны и Приднепровское. Вражескими снарядами повреждены частные и многоэтажные дома, а общее количество раненых в общине за сутки выросло до 4 человек.

Каков масштабы атаки

Российская армия применила рекордное количество БпЛА разных типов: «Shahed», «Гербера», «Италмас». Запуски осуществлялись из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 16 локациях», — сообщили в воздушных силах.

По состоянию на 10 часов утра атака продолжается, в воздушном пространстве Украины все еще фиксируются вражеские дроны. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

