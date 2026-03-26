Утро четверга, 26 марта, стало для Украины временем большой тревоги и масштабных разрушений. Российские войска применили десятки беспилотников типа «Шахед» и других средств поражения, атакуя жилые массивы и критическую инфраструктуру во многих областях. На местах попаданий бушуют пожары, а количество пострадавших постоянно растет.

ТСН.ua собрал все подробности атаки кафиров.

Днепропетровская область: «ад» в центре города и удары по промышленности

Самый тяжелый удар принял на себя областной центр. Около девяти утра враг направил дроны прямо в жилые кварталы Днепра.

Одно из попаданий зафиксировано в многоэтажном доме в самом центре города.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил: «Враг атакует Днепр. Повреждена многоэтажка. Предварительно есть пострадавшие».

По оперативным данным, пожар охватил квартиры на втором и третьем этажах. «Шахеды просто по гражданским зданиям, по мирным людям», — прокомментировал атаку председатель облсовета Николай Лукашук.

По состоянию на 10:30 известно о по меньшей мере шести раненых.

Глава Днепропетровской ОГА, Александр Ганжа добавил, что 90-летняя женщина пострадала из-за вражеской атаки на Днепр. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

«Еще четыре человека — на амбулаторном лечении. Это женщины 79 и 85 лет и мужчины 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По его словам, пожар в четырехэтажке спасатели потушили. Повреждены жилые дома и гимназия.

Не утихали взрывы и в Кривом Роге. Здесь под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры и территория промышленного предприятия.

Александр Вилкул, председатель Совета обороны города, отметил, что специалисты уже ликвидируют последствия попаданий.

Харьковщина: «охота» на гражданских и ежедневные потери

В Харькове утро началось со взрывов в Слободском районе. Вражеский беспилотник попал в землю вблизи жилых домов и местного ресторана.

Мощная взрывная волна выбила окна в десятиэтажках и изуродовала около 10 автомобилей.

Глава Харьковской ОГА, Олег Синегубов сообщил о состоянии пострадавших: «65-летний мужчина получил ранения в результате вражеского удара. У него взрывные травмы».

Также известно о пострадавшей 58-летней женщине. У нее острая реакция на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь.

В общем, ситуация в области остается критической. За минувшие сутки в Харьковской области погибли два человека, среди которых 70-летняя женщина, а 17 человек, в том числе 15-летняя девушка, получили ранения.

Враг буквально засыпал область авиабомбами и дронами: зафиксировано 17 «Гераней», 4 КАБ и десятки других БпЛА.

Юг и центр: удар по портам и локомотивам

Одещина этой ночью снова содрогалась от взрывов. Россия направила дроны на портовую и энергетическую инфраструктуру региона.

По словам Олега Кипера, главы Одесской ОВА, на территории предприятий возникли пожары, а часть объектов пришлось перевести на резервное питание из-за перебоев со светом.

В Кировоградской области под удар попал пункт технического обслуживания железной дороги. Масштабную атаку на транспортную систему подтвердил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Повреждены несколько локомотивов. На юге зафиксировано попадание по складским помещениям, повреждены здания портовых операторов и морвокзала», — отметил министр.

Не спокойно было и в Полтавском районе. По словам главы ОВА, Виталия Дьяковнича, зафиксировано попадание вражеского БпЛА в промышленный объект. Информация о пожаре не поступала.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

Сумская и Херсонская области: сотни обстрелов и разрушенные больницы

В Сумской области тревога продолжалась более 20 часов. За сутки враг совершил более 110 обстрелов по 43 населенным пунктам. В Великописаревской общине дрон-камикадзе ранил мужчину и женщину. В других районах области разрушены дома культуры, больница и десятки частных домов. Местные власти вынуждены эвакуировать людей из пограничных общин.

В Херсоне и пригородах оккупанты продолжают тактику выжженной земли. Под огнем артиллерии оказались жилые дома, учебное и медицинское заведение. Три человека в Херсонской общине получили ранения.

Спасательные и восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших регионах. Власти еще раз призывают украинцев не игнорировать сигналы опасности, ведь враг продолжает коварно атаковать именно тогда, когда люди собираются на работу или отдыхают в своих домах.