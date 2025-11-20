"Прилет" ракеты по многоэтажке в Тернополе: поиск людей продолжается, детали

Атака на Тернополь. / © ГСЧС в Тернопольской области

Дополнено новыми материалами

В Тернополе уже продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилой многоэтажке. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели работали всю ночь на месте прилета. В настоящее время разобрано более 700 кв.м завалов.

"Работы усложняют высокую раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость в ряде участков работать исключительно вручную", - подчеркнули спасатели.

По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. Российская ракета убила 26 человек, среди них трое детей. Кроме того, 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек – спасены.

Напомним, минувшей ночью и утром Тернополь находился под атакой дронов и ракет армии РФ. В городе целое утро раздавались взрывы. В городе целями оккупантов стали обычные жилые дома. Из-за "прилетов" произошло разрушение многоэтажек на нескольких локациях.

Воздушные силы сообщили, что смертельного "прилета" по многоэтажке нанесла крылатая ракета Х-101. Они содержат компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае, Тайване, Германии, Нидерландах и других странах.

Военные заявили, что по состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет – это Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года. Эти крылатые ракеты были выпущены из самолетов стратегической авиации: 6 Ту-95МС и 4 Ту-160МС.