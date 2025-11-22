ТСН в социальных сетях

"Прилет" ракеты по многоэтажке в Тернополе: скольких людей до сих пор ищут под завалами (фото)

Российская ракета убила в Тернополе шестерых детей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Тернополь.

Последствия атаки в Тернополь. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Тернополе до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетного удара по многоэтажке 19 ноября. Число погибших возросло до 32 человек, среди них шестеро детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На утро подразделения ГСЧС уже четвертые сутки непрерывно продолжают аварийно-спасательные работы на улице Стуса. Ночью спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело 32 жертв российской атаки. Пострадало 94 человека, из них 18 детей.

По данным спасателей, без вести пропавшими считаются еще семь человек.

ФОТО

Спасатели четвертые сутки ищут людей под завалами дома по улице Стуса в Тернополе.

Спасатели четвертые сутки ищут людей под завалами дома по улице Стуса в Тернополе. / © ГСЧС в Тернопольской области

В Тернополе в результате удара РФ погибли уже 32 человека, среди них - шестеро детей.

В Тернополе в результате удара РФ погибли уже 32 человека, среди них - шестеро детей. / © ГСЧС в Тернопольской области

Число погибших возросло до 32 человек, среди них шестеро детей.

Число погибших возросло до 32 человек, среди них шестеро детей. / © ГСЧС в Тернопольской области

Спасатели до сих пор ищут людей под завалами дома, куда попала ракета РФ.

Спасатели до сих пор ищут людей под завалами дома, куда попала ракета РФ. / © ГСЧС в Тернопольской области

Напомним, Воздушные силы сообщили, что смертельный "прилет" по многоэтажке в Тернополе нанесла крылатая ракета Х-101. На месте атаки были обнаружены ее обломки. Отмечается, что ее изготовили в четвертом квартале 2025 года. В ходе массированного удара 19 ноября эти крылатые ракеты были выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160МС.

