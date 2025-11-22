- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 850
- Время на прочтение
- 1 мин
"Прилет" ракеты по многоэтажке в Тернополе: скольких людей до сих пор ищут под завалами (фото)
Российская ракета убила в Тернополе шестерых детей.
В Тернополе до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетного удара по многоэтажке 19 ноября. Число погибших возросло до 32 человек, среди них шестеро детей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На утро подразделения ГСЧС уже четвертые сутки непрерывно продолжают аварийно-спасательные работы на улице Стуса. Ночью спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело 32 жертв российской атаки. Пострадало 94 человека, из них 18 детей.
По данным спасателей, без вести пропавшими считаются еще семь человек.
ФОТО
Напомним, Воздушные силы сообщили, что смертельный "прилет" по многоэтажке в Тернополе нанесла крылатая ракета Х-101. На месте атаки были обнаружены ее обломки. Отмечается, что ее изготовили в четвертом квартале 2025 года. В ходе массированного удара 19 ноября эти крылатые ракеты были выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160МС.