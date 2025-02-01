"Прилет" ракеты в многоэтажку в Полтаве: количество погибших продолжает расти (видео 18+)

В Полтаве возросло количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому. По состоянию на 12:10 известно о четырех жертвах российской атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"До 4 человек возросло число погибших в результате ракетного удара по дому в Полтаве", — сообщили спасатели.

Отмечается, что из разрушенного дома удалось спасти 22 человека. Из-за удара ракеты пострадали 13 человек, среди которых трое детей.

В разрушенном доме в Полтаве нашли еще одну погибшую: (видео 18+)

Напомним, во время воздушной тревоги сегодня утром Полтаву потрясли сильные взрывы. Стало известно, что россияне попали в жилой дом.

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