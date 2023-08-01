Прилет российской ракеты по Кривому Рогу сняли и выложили в Сеть: личность установили

Видео прилета появилось в местном паблике, а оттуда в считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах.

Полицейские установили личность, которая в понедельник, 31 июля, снимала прилет российской ракеты в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

"Практически сразу это видео появилось я в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах. Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения. Спасибо специалистам Киберполиции, уголовному анализу и полиции Днепропетровщины за результативную работу", – написал он.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, с утра 31 июля Россия ракетами атаковала Кривой Рог. оккупанты попали в жилой дом и учебное заведение. По данным Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты атаковали город баллистическими ракетами.

По последней информации, известно о шести погибших из-за ракетного удара по Кривому Рогу, среди которых 10-летняя девочка. Также пострадали 50 человек, среди которых 5 детей и работник ГСЧС. Из-за ракетных обстрелов Кривого Рога в собственной квартире погибли 45-летняя мать и ее 10-летняя дочь Даша.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.