"Прилет" в многоэтажку в Полтаве: появилось видео первых минут после попадания

В доме возникли сильнейшие разрушения.
Утром 1 февраля российские военные попали в многоэтажный дом в Полтаве. Местные медиа сообщают о разрушении всего подъезда.
В Сети появилось видео первой минуты после попадания в жилой дом.
В областной военной администрации сообщили о попадании в жилой дом. Впрочем, без подробностей.
В свою очередь, местные Telegram-каналы информируют, что разрушен целый подъезд многоэтажки. На видео видны поврежденный дом и припаркованные во дворе автомобили, а также детская площадка. Кроме того, произошли повреждения других рядом зданий.
Пока официальной информации о травмированных или погибших нет.
Как сообщалось, 1 февраля в Полтавской области из-за атаки РФ поврежден объект энергетики. В Миргородском районе произошло отключение света.