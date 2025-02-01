"Прилет" в многоэтажку в Полтаве: появилось видео первых минут после попадания

Утром 1 февраля российские военные попали в многоэтажный дом в Полтаве. Местные медиа сообщают о разрушении всего подъезда.

В Сети появилось видео первой минуты после попадания в жилой дом.

В областной военной администрации сообщили о попадании в жилой дом. Впрочем, без подробностей.

В свою очередь, местные Telegram-каналы информируют, что разрушен целый подъезд многоэтажки. На видео видны поврежденный дом и припаркованные во дворе автомобили, а также детская площадка. Кроме того, произошли повреждения других рядом зданий.

Пока официальной информации о травмированных или погибших нет.

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

Как сообщалось, 1 февраля в Полтавской области из-за атаки РФ поврежден объект энергетики. В Миргородском районе произошло отключение света.

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