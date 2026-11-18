Россияне атаковали Одессу

Реклама

Одесса оказалась под российским ударом — в центральной части города подвергся повреждениям жилой дом.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама

Россияне ударили по центру Одессы: первые подробности

По состоянию на 12:35 после еще одной российской атаки по Одессе известно еще об одном погибшем человеке. Количество погибших за утро в городе возросло до четырех человек.

Реклама

«Снова жертва в результате вражеской атаки. После третьего удара по Одессе погиб человек. Есть также пострадавшие. Другие последствия атаки выясняем», — пишет Сергей Лысак.

В ГСЧС сообщили, что из поврежденного россиянами дома удалось спасти трех заблокированных людей. Пожарные передали их медикам.

«В результате вражеского удара повреждено остекление жилых домов и помещение кафе, также произошло возгорание легкового автомобиля, которое ликвидировали пожарные. К сожалению, эта атака унесла жизни 3 человек. По предварительной информации, еще 7 человек пострадали. По другому адресу в результате попадания разрушения получило трехэтажное административное здание, возник масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали».

По состоянию на 11:45 количество погибших в Одессе от российской атаки увеличилось до трех.

Реклама

«К сожалению, стало известно о еще одной жертве вражеской атаки по центру Одессы. Общее число погибших выросло до трех. Среди них — две женщины и мужчина», — написал глава военной администрации.

По состоянию на 11:25 в результате российского удара по Одессе известно о 2 погибших и 7 пострадавших. Об этом сообщил Сергей Лысак. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«К сожалению, стало известно о втором погибшем в результате вражеского удара. Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря», — пишет Лысак.

Известно о повреждении остекления жилых домов, кафе и магазинов. От атаки загорелся автомобиль, еще несколько машин повреждены. Данные о последствиях атаки уточняются.

Реклама

Во время повторной атаки на Одессу сегодня стало известно, что пострадали жилой дом и учебное заведение.

В соцсетях опубликовали видео последствий «прилета» в центре города. На кадрах видны сильный дым, несколько очагов огня и много собравшихся на месте происшествия.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров