"Прилетает вам "счастье" со скоростью 54 км/ч": в Луцке кусок с балкона чуть не пробил прохожему голову

"Прилетает вам "счастье" со скоростью 54 км/ч": в Луцке кусок с балкона чуть не пробил прохожему голову

Обломок бетона упал в нескольких сантиметрах от местного жителя.

В Луцке на мужчину, который шел по тротуару, упал кусок бетона. Горожанину повезло, что он пролетел буквально в нескольких сантиметрах от него и упал на тротуар.

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Об этом он рассказал в соцсети.

"Двигаясь по тротуару голову поднимали когда-то вверх? Да нет, я знаю. Сам такой. А вот практика показывает, что зря! Прилетел сегодня под ноги кусок штукатурки, граммов на 150. Обломки — разлетелись в радиусе метров 5-6 метров. Звук падения был потрясающий, вероятно таки с последнего этажа летело. Если не ошибаюсь, учитывая высоту этажей тот обломок двигался ориентировочно со скоростью 15 м/с, примерно 54 км/ч. Ну и прилетает вам такое счастье весом 150 гр и скоростью 54 км/час. М..да, неприятненько", — рассказывает Константин Мартынов.

По словам мужчины, он не поленился и прошелся вдоль проспекта Свободы и посмотрел на состояние балконов. По его словам, это — сплошной ужас, а на некоторых из них едва держатся куски бетона.

"Вывод: двигаясь по проспекту Свободы, не забывайте смотреть вверх, а лучше держаться подальше от тех "сталинок", и не садитесь на летние площадки под зданиями, если там нет сверху хотя бы тента", — посоветовал жителям Луцка Константин.

Напомним, что Одессе на тротуар упал кусок стены. В то время по улице шли двое пешеходов, одному из которых кусок упал чуть ли не на голову.

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