- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2287
- Время на прочтение
- 2 мин
"Прилетело", когда работали сотни людей: Россия ударила по складу Rozetka под Киевом
В результате вражеской атаки погиб один сотрудник, еще семеро получили ранения.
В результате российского авиаудара по Киевской области реактивный беспилотник типа «Шахед» поразил склад маркетплейса Rozetka, где в момент удара находились 270 сотрудников. В результате атаки погиб один сотрудник компании, ещё семь человек получили ранения.
Об этом в Facebook сообщила соучредительница и совладелица маркетплейса Rozetka Ирина Чечоткина.
«Сегодня утром реактивная ракета „Шахед“ поразила наш склад. В тот момент на складе работали 270 человек. К сожалению, погиб наш коллега Владимир Мельниченко. Еще семеро сейчас находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии», — написала Чечеткина.
По её словам, компания окажет всю необходимую помощь пострадавшим и семье погибшего.
«Мы обеспечим пострадавших и их семьи медицинской, психологической и материальной помощью. К сожалению, ничто не вернет человека к жизни. Все наши мысли и соболезнования семье», — отметила совладелица Rozetka.
В то же время она подчеркнула, что, несмотря на нанесенный ущерб, компания продолжит работу.
«Все остальное — отстроим и восстановим. ROZETKA работает», — подчеркнула Чечеткина.
Напомним, утром в субботу, 1 августа, российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. Одной из целей атаки стали складские помещения в Броварах, которые получили повреждения в результате удара вражеских беспилотников.
Кроме того, в ночь на 1 августа российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области, в результате чего возник пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.