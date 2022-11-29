Прилетело, откуда не ждали: в Сватовом ВСУ "минунули" два десятка оккупантов

В Луганской областиСсилы обороны попали в место расположения одного из подразделений российских вояк. В результате два десятка из них стали "хорошими русскими", а еще три десятка "полу хорошими".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Сообщается, что Генштаб получил подтверждение успешной работы ВСУ в районе Сватового Луганской области.

"Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными", — сообщили в Генштабе.

Оккупанты в Луганской области принялись проводить так называемую "национализацию имущества" агропромышленных предприятий. В частности, в Белокуракино вывозят в неизвестном направлении урожай и технику из местных агрофирм.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ попали в скопление РСЗО "Град" оккупантов в Великой Копани. Также "прилетело" в месторасположение оккупантов.

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