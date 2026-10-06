"Прилетело" прямо в квартиру: РФ посреди дня ударила по многоэтажке в областном центре

Атака РФ на Запорожье 6 октября / © Запорожская ОВА

Реклама

Российские войска снова обстреляли Запорожье. Днем 6 октября Россия попала в жилой дом и склад. Из-за ударов возникли пожары, ранены среди гражданских.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Реклама

Россия попала в жилой дом и склад — что известно

По данным ОВА, один из снарядов попал в квартиру на седьмом этаже многоэтажки и вызвал пожар. Есть ли там пострадавшие, выясняют.

Реклама

Также россияне ударили по складскому помещению, где после взрыва тоже загорелось здание. В результате этой атаки один мужчина получил тяжелые ранения, еще одного эвакуировали до приезда парамедиков. Медицинскую помощь оказывают и женщине, ее состояние не тяжелое.

На местах попадания работают все необходимые службы, а данные о последствиях уточняются. В Запорожской ОВО призывают жителей не игнорировать воздушную тревогу и беречь себя.

Атака РФ на Запоріжжя 6 жовтня / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 6 жовтня / © Запорожская ОВА

Война в Украине — последние новости

Напомним, утром вторника, 6 октября, российские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Есть потерпевшие.

Кроме этого, российская армия нанесла удар по жилому дому в Запорожье вечером 5 октября. В результате вспыхнул пожар.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров