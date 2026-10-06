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- Украина
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"Прилетело" прямо в квартиру: РФ посреди дня ударила по многоэтажке в областном центре
Россия снова атаковала Запорожье. Горит квартира в многоэтажке, тяжело ранен.
Российские войска снова обстреляли Запорожье. Днем 6 октября Россия попала в жилой дом и склад. Из-за ударов возникли пожары, ранены среди гражданских.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Россия попала в жилой дом и склад — что известно
По данным ОВА, один из снарядов попал в квартиру на седьмом этаже многоэтажки и вызвал пожар. Есть ли там пострадавшие, выясняют.
Также россияне ударили по складскому помещению, где после взрыва тоже загорелось здание. В результате этой атаки один мужчина получил тяжелые ранения, еще одного эвакуировали до приезда парамедиков. Медицинскую помощь оказывают и женщине, ее состояние не тяжелое.
На местах попадания работают все необходимые службы, а данные о последствиях уточняются. В Запорожской ОВО призывают жителей не игнорировать воздушную тревогу и беречь себя.
Война в Украине — последние новости
Напомним, утром вторника, 6 октября, российские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Есть потерпевшие.
Кроме этого, российская армия нанесла удар по жилому дому в Запорожье вечером 5 октября. В результате вспыхнул пожар.