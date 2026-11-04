"Прилеты" бомб по укрытию в Камышевахе попали на боди-камеру погибшего копа: страшные кадры

Разбор завалов в Комышевасе

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В Сети обнародовали видео с боди-камеры полицейского, который находился на месте трагедии в поселке Камышеваха Запорожской области. Кадры зафиксировали последние мгновения перед тем, как российские войска нанесли повторный авиаудар и целенаправленно уничтожили укрытие с гражданскими жителями, правоохранителями и спасателями.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Как отмечают в Нацполиции, после первой авиационной атаки РФ на местное образовательное заведение на помощь людям немедленно прибыли сотрудники полиции, специалисты ГСЧС, представители Камышевахской громады и гражданские жители. Во время воздушной тревоги они пытались спрятаться от российских авиабомб в подземном укрытии здания.

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Однако российские оккупанты нанесли серию повторных ударов, сбросив в том числе сверхмощную трехтонную ФАБ. В результате попадания укрытие было полностью разрушено, а десятки людей оказались погребены под завалами без всякого шанса на спасение.

Боди-камера одного из погибших полицейских сняла последние минуты перед повторным ударом по школе / © Национальная полиция Украины

«В это же время россияне вновь открыто врут, что били по месту расположения украинских военных», — отметили в Нацполиции.

Обнародованное видео с бодикамеры погибшего правоохранителя является прямым доказательством того, что враг совершил очередное целенаправленное военное преступление и убийство гражданского населения и специалистов экстренных служб.

Напомним, вечером 2 ноября армия РФ массированно атаковала КАБами Камышеваху Запорожской области. Несколько авиабомб попали в гуманитарный хаб, служивший укрытием для местных жителей. После первого удара оккупанты атаковали повторно — сбросили еще девять авиабомб непосредственно по укрытию, где находились люди. Число жертв растет. На месте «прилетов» третьи сутки продолжаются поиски. Число погибших возросло до 37 человек. Кроме того, по данным полиции, до сих пор пропавшими без вести считают 59 человек.

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